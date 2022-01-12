В США обнаружили редкую «побочку» вакцины Johnson & Johnson

Американское Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами (FDA) внесло изменения в сведения о вакцине Johnson & Johnson. Добавлен редкий риск иммунной тромбоцитопении, в том числе кровотечения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Отчеты о побочных явлениях после применения вакцины Janssen COVID-19 свидетельствуют о повышенном риске иммунной тромбоцитопении в течение 42 дней после вакцинации", - говорится в письме регулятора компании J&J.

Возможные побочные эффекты включают легкие синяки или небольшие кровяные пятна под кожей, а также необычное или чрезмерное кровотечение, сообщает FDA.

Вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca, основанные на подобной платформе, ранее связывали с другой редкой комбинацией свертывания крови и низкого уровня тромбоцитов, известной как тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Подобные рекомендации относительно вакцины Johnson & Johnson также были предоставлены со стороны других регуляторных органов, в частности, Европейского агентства по лекарственным средствам EMA.