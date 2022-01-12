Последнее обновление: 12.01.2022 10:45

Литва намерена согласовать с ЕС вопрос о санкциях в отношении белорусского калия

Литва не может в одностороннем порядке решить Вопрос о запрещении транзита через Литву калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий", в отношении которых действуют санкции США.

Этот вопрос должен быть согласован с Еврокомиссией (ЕК), заявила во вторник премьер Литвы Ингрида Шимоните.

"В одностороннем порядке ввести санкции против государственного экономического сектора правительство не имеет права. Такие действия должны быть согласованы с Еврокомиссией", - отметила она.

По словам главы правительства, идет подготовка необходимых правовых решений и согласование с Брюсселем. "Консультируемся с Еврокомиссией, чтобы было решение, предусматривающее возможность обсуждения вопроса", - сказала Шимоните.

Несмотря на введенные 8 декабря Вашингтоном санкции против ОАО "Беларуськалий", транзит его продукции через Литву остановлен не был. Как пояснили в госкомпании "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы"), предприятие получило от белорусских заказчиков аванс в виде предоплаты за транзит, поэтому в одностороннем порядке прекратить перевозку удобрений в Клайпедский морской порт не может.

21 декабря координационная комиссия решила, что соглашение "Летувос гележинкеляй" с ОАО "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности. Договор между сторонами подписан в 2018 году и действителен до 2023 года. Он предусматривает железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.

Ранее по теме


<Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование