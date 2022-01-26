ЛЖД отклонили заявки трех компаний на перевозку белорусского калия

Литовские железные дороги отклонила заявки белорусских компаний на перевозке калийных удобрений Беларуськалия, следует из сообщения ЛЖД.

На прошлой неделе "ЛЖД" получили заявки от трех других белорусских компаний на перевозку удобрений «Беларуськалий». Их представили «Белинтертранс», один из крупнейших государственных экспедиторов страны, «Белкалий-Мигао», соучредителями которого выступают Беларуськалий совместно с китайской компанией Migao Corporation Ltd, и Белорусская калийная компания (БКК), дочерняя компания «Беларуськалия» - последняя запрашивала перевозки с 24 января. По поводу всех трех последних заявок ЛЖД на прошлой неделе обратились в комиссию по оценке сделок стратегических компаний

Вместе с тем, ЛЖД получили две новых заявки е перевозку калия: от литовской Lit Salt Trade и Belintertrans Baltik. По поводу первой "ЛЖД" уже обратились в правительственную Комиссию национальной безопасности.