Последнее обновление: 10.08.2021 18:15

БКК прочит рост цен на калийные удобрения из-за санкций США

Санкции США в отношении ОАО "Беларуськалий" приведут к снижению доступности калийных удобрений на мировом рынке и росту цен на них.

Такой комментарий Белорусской калийной компании публикует Интерфакс-Запад.

"На данный момент сложно оценить степень последствий от введённых санкций. Но однозначно можно сказать, что они приведут к росту цен на калий и снижению его доступности на мировом рынке", - цитирует агентство пресс-службу БКК.

"Мы детально изучаем принятые решения. БКК приложит все усилия для выполнения своих обязательств перед партнёрами в рамках действующего правового поля", - также сказано в сообщении.

Как сообщалось, 9 августа США объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия" с отсрочкой на 120 дней.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование