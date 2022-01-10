СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту обрушения моста в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту обрушения моста в Минске, сообщила пресс-служба ведомства.

«… возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.305 (Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ) и ч.2 ст.428 (служебная халатность) Уголовного кодекса Республики Беларусь, которые соединены в одном производстве. Создана следственная группа из числа сотрудников ГСУ и столичного управления», - говорится в сообщении.

«Проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты арматуры обрушенных конструкций и цементно-бетонной смеси, техническая и проектная документация… продолжается проведение допросов должностных лиц организаций, осуществляющих содержание, техническое обследование и обслуживание путепровода», - также сказано в сообщении.