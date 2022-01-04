СК Беларуси сообщил новые детали о погибшем жителе Речицы

Следственный комитет Беларуси в понедельник обнародовал предварительные выводы экспертов, а также новые детали о погибшем жителе Речицы Дмитрии Усхопове.

Как сообщалось, Усхопов в состоянии алкогольного опьянения был задержан 31 декабря прошлого года сотрудниками милиции на остановке общественного транспорта в Речице, а спустя пару часов передан медикам в состоянии клинической смерти и повреждениями на теле.

«По предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера – на теле умершего не обнаружены повреждения внутренних органов, переломы костей. В настоящее время установлено, что концентрация этилового спирта в крови мужчины составила 4,3 промилле», - говорится в сообщении СК РБ.

«…при нём обнаружен пакетик с … марихуаной, что подтверждено химической экспертизой. Аналогичное вещество обнаружено и в моче умершего. При осмотре его мобильного телефона обнаружена переписка с интернет-магазином по продаже наркотиков, что может свидетельствовать о причастности мужчины к незаконному обороту наркотиков. С учетом данной информации экспертами устанавливается наличие иных наркотических средств и психотропных веществ в его организме», - сказано в сообщении,

Отмечается, что Усхопов «являлся фигурантом уголовного дела о причинении телесных повреждений, неоднократно привлекался к административной ответственности».