Последнее обновление: 08.01.2022 16:27

Центр Минска перекрыт несколько месяцев из-за рухнувшего моста

Центр Минска будет перекрыт несколько месяцев из-за решения властей возвести новый мост на Немиге.

«Наша задача в течение дня завершить демонтаж обрушившихся конструкций. За неделю — разобрать весь путепровод. Строительство нового будет начато оперативно, но работы займут несколько месяцев. Они будут вестись круглосуточно», - сообщил зампред Мингорисполкома Александр Дорохович.

Мост над ул. Немигой в начале пр. Победителей — одно из более 100 мостовых сооружений, обслуживаемых УП «Горавтомост». Объект построен в 1962 г. В 2017 г. на мостовом сооружении выполняли косметический ремонт, там меняли покрытие тротуаров и ограждающие конструкции, а также гранитную облицовку тумб.

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