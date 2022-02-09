Последнее обновление: 09.02.2022 13:05

Власти Минска до конца недели откроют новый мост на Немиге

Власти Минска уже к концу рабочей недели намерены открыть движение через новый мост на Немиге, который в течение месяца строили на месте рухнувшего в трехсменном режиме без выходных.

Об открытии движения через мост сообщило госпредприятие «Минсктранс».

«В связи с окончанием ремонтных работ на участках улично-дорожной сети центральной части города с 11 февраля 2022 года движение автобусов маршрутов № 1, 24, 38, 57, 69, 73, 74с, 91, 119с, 163, 188с, троллейбусов маршрутов № 9, 12, 13, 14, 29, 37, 40, 40а, 46, 53, 57 восстанавливается по постоянным трассам», - говорится в сообщении Минсктранса.

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