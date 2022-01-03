В Беларуси перевернулся автобус с туристами из России

На 119 км трассы М8 «Витебск-Могилев-Гомель» около двух часов дня произошло столкновение туристического автобуса «Скания» и легкового автомобиля «Рено».

В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте, сообщает Минздрав Беларуси.

«По предварительным данным пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса. Предварительный осмотр показал, что 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 - средней тяжести, остальные легкой степени», - говорится в сообщении.

«Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска. На помощь коллегам выехали хирурги и травматологи республиканского уровня», - отмечается в сообщении.