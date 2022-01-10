Последнее обновление: 10.01.2022 16:09

Лукашенко: Экстремисты развязали братоубийственную войну в Казахстане

Лукашенко заявил о попытке экстремистов развязать братоубийственную войну в Казахстане ради антиконституционного переворота.

«Организованная на вашу страну атака бандформирований, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм. Очевидна подрывная цель экстремистов - дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса", - говорится в соболезновании Лукашенко президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В соболезновании сказано, что Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, легшую на плечи ее руководства.

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