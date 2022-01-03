СК Беларуси проводит проверку смерти жителя Речицы после задержания милицией

Следственный комитет Беларуси проводит проверку смерти жителя Речицы Дмитрия Усхопова, погибшего в новогоднюю ночь после задержания милицией.

"31 декабря в 23.10 сотрудники милиции задержали на остановке общественного транспорта на ул. Советской мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения. Из-за оказанного им неповиновения к нему была применена физическая сила», - говорится в сообщении ведомства.

«Мужчину доставили в Речицкий РОВД, а затем в рамках административного процесса повезли на медосвидетельствование в районную больницу. При подъезде к медучреждению мужчине стало плохо. Молодого человека экстренно доставили в приемный покой, где стали проводить реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия врачей, в 1.20 констатирована его смерть", - сообщил СК РБ.

"По предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера - на теле умершего не обнаружены повреждения внутренних органов, переломов костей. Ожидается заключение экспертного исследования на наличие в крови алкоголя, наркотических и иных веществ", - отмечается в сообщении.

На сайте «Флагшток» опубликован комментарий родственников:

«В 23:00 в центре города на остановке «Детский мир» Димка с друзьями хотели ехать на Ритм к маме встречать Новый год. Они были в выпившем состоянии. К ним подошли сотрудники ППС, по словам очевидцев, Димка оказал неповиновение. Вызвали автопатруль с подмогой. Еще около пяти человек было в машине.

Димку доставили в РОВД. Там либо допрашивали и били, либо один раз ударили в голову, или выстрелили из пневматики, я достоверно не знаю. Он потерял сознание в РОВД, его там же обливали водой, пытались реанимировать, нательная майка разорвана. Привезли его уже с полуголым торсом и сверху в куртке. Волосы, тело, одежда — все мокрое, оно и сейчас мокрое в морге.

В отделении ЦРБ его приняли в состоянии комы. По словам терапевта, пытались еще реанимировать адреналином и массажем сердца, но время было потеряно. Отправили в морг, а утром 01.01.2022 сделали по ложному постановлению следователя срочное вскрытие. В морг не пускали. Приехал начальник отделения судмедэкспертизы, и вызвали следователя, нам показали тело.

На запястьях рук и коленках видны синяки и кровоподтеки, на голове круглая рана. Ему делали вскрытие черепно-мозговой коробки и брюшной полости.

Клиническая смерть была зафиксирована уже при поступлении — официально после реанимационных мероприятий сотрудников ЦРБ в 01:20 ночи 01.01.2022».

В сети были опубликованы фото из морга с телом Дмитрия Усхопова, подтверждающие слова родственников.

Позже, провластные телеграм-каналы опубликовали видеозапись задержания погибшего. На видео два милиционера заводят Дмитрия в Речицкий РОВД. Человека на видео качает. Он способен стоять на ногах, затем делает одному из милиционеров «подсечку». Видеозапись отредактирована.

В сети появился комментарий медработника, который утверждает, что у погибшего случилась остановка сердца, что его 30 минут пытались реанимировать, вводили адреналин. Медработник говорит, что на теле он не увидел следов побоев, а синие участки кожи — это трупные пятна, которые появились уже после смерти.

Он также пояснил, что тело Дмитрия Усхопова было мокрым, поскольку в морге моют тело перед вскрытием и выдачей, уточнив, что майка была разорвана для лучшего доступа к грудной клетке и шее, куда вводился адреналин.