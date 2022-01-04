В Испании фиксируют первые случаи флуроны

В Каталонии обнаружили первые случаи флуроны – инфицирования одновременно гриппом и коронавирусом.

Случаи заражения подтвердила директор каталонской службы здравоохранения Джемма Крейвинкель, сообщает Укринформ со ссылкой на Euro Weekly News.

По данным испанского Минздрава, случаи заболевания носят "легкий" характер.

"Это единичные случаи. Это не норма, и пока речь идет о легком течении", - заявила Крейвинкель и напомнила, что обычные заболевания также могут совмещать несколько вирусов.

Оба вируса дают одышку, ведь они поражают верхние дыхательные пути.

Флурона – сочетание слов грипп (flue – ред.) и корона – впервые была обнаружена в Израиле у беременной женщины, которая была заражена обоими вирусами одновременно. Все её симптомы были легкими. Заболевание не является новым штаммом коронавируса, как Омикрон или Дельта, хотя до сих пор не было известно о таких случаях инфицирования, когда пациентов поражал не один вирус, а два.