Последнее обновление: 28.12.2021 11:49

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 8 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще восьмерых человек за уголовное преследование со стороны властей по ряду диффамационных статей УК РБ, а также в связи с надругательством над государственными символами РБ.

Как сообщает правозащитный центр «Весна» Нами получена информация о следующих лицах, лишенных свободы за оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами: Иван Хвещук, Максим Мычко, Александр Бендь, Валентин Лобачев, Александр Васин, Андрей Андреев, Павел Виноградов, Александр Цимбалист.

Правозащитники требуют освободить перечисленных лиц, а также всех политзаключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 962 человек.

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