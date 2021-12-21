Последнее обновление: 21.12.2021 14:07

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 686294 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 декабря 2021 года выросло до 686294 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5415 человек

Выздоровели и выписаны 677814 (+769) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5415 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 832 человека (13,73% от протестированных за сутки). По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10842221 (+6058) тест на коронавирус.

Ранее по теме


<Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование