NASA и ESA запустили в космос самый дорогой и мощный телескоп James Webb

Телескоп James Webb отправился в космос в субботу, 25 декабря, с космодрома Куру во Французской Гвиане.

"Благодаря ему мы заглянем на самый край видимой части Вселенной - на расстояние в 13,5 млрд световых лет", - прокомментировал запуск ученый Европейского космического агентства (ESA) Энтони Марстон, занятый в проекте, передает DW.

Этот телескоп, названный в честь второго руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), - самый дорогой в истории. На проект, запущенный в конце 1980-х и многократно продлевавшийся, было потрачено в общей сложности около 10 млрд долларов. Над разработкой телескопа совместно с NASA работали ESA и Канадское космическое агентство (CSA).

James Webb многократно превосходит своего предшественника - телескоп Hubble - по размерам и техническому оснащению. Новая космическая обсерватория массой 6,2 тонны обладает составным (из 18 шестиугольных сегментов) зеркалом 6,5 метров в диаметре с площадью собирающей поверхности 25 кв метров, которое даст возможность рассмотреть самые далекие объекты вселенной. Для сравнения, Hubble располагает зеркалом размером 2,4 метра с собирающей поверхностью 4,5 кв метров.

Телескоп James Webb оснащен огромным пятислойным тепловым экраном, размеры которого сравнимы с теннисным кортом. Экран предназначен для защиты обсерватории от солнечных лучей, чтобы поддерживать температуру зеркала и приборов ниже минус 220 градусов для обеспечения условий работы в инфракрасном диапазоне излучения.

Телескоп сможет фиксировать излучение объектов, которые сформировались примерно через 100-250 млн лет после Большого взрыва. Кроме того, в задачи телескопа входит изучение планетарных систем и поиск признаков существования жизни на экзопланетах

Запуск был осуществлен в 15.20 со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане. Через 27 минут 7 секунд после старта космический телескоп отделился от второй ступени ракеты-носителя на высоте примерно 1400 км. Вслед за этим на нем раскрылись солнечные батареи и антенна для связи с Землей.

В предстоящие несколько дней дни на телескопе будут развернуты солнцезащитный экран и главное зеркало. Через 29 дней космический телескоп должен будет выйти в так называемую точку Лагранжа L2, на расстоянии около 1,5 млн км от Земли, откуда он в середине 2022 года начнет полноценное выполнение своих задач. Срок работы мощного космического телескопа рассчитан на 5-10 лет.