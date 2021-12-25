Глава ОБСЕ призвала освободить всех политзаключенных в Беларуси

Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде в пятницу назвала "ужасными новостями" решение Верховного суда Беларуси по делу Марии Колесниковой и Максима Знака и призвала освободить всех политзаключенных.

"Ужасные новости из Верховного суда Беларуси по делу Марии Колесниковой и Максима Знака. Все 953 политических заключенных должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Продолжаю призывать Минск уважать международные права человека", - заявила она в Twitter.

ВС Беларуси в пятницу не удовлетворил жалобы на приговор членам президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максиму Знаку, приговоренных к 11 и 10 годам лишения свободы.