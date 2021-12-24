В Гонконге демонтирован памятник жертвам резни на площади Тяньаньмэнь

Университет Гонконга демонтировал вечером в среду, 22 декабря, возвышавшуюся на территории его кампуса скульптуру в память о жертвах кровавого подавления демократического движения на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

Восьмиметровый "Столп стыда" работы датского скульптора Йенса Гальскиёта сняли с пьедестала и увезли. Территория была оцеплена, журналистам не позволили приблизиться к статуе и снимать происходящее.

Скульптура изображает 50 тел, которые символизируют погибших в ходе правительственных репрессий. Она стояла на территории кампуса Гонконгского университета с 1997 года, когда Гонконг вернулся под юрисдикцию Китая после 99-летней аренды этой территории Великобританией. В октябре 2021 года руководство университета распорядилось убрать статую, передает DW.

Сторонники демократического движения подвергли резкой критике демонтаж мемориала. Снос статуи также вызвал возмущение со стороны ее автора, который уже направлял письменное обращение в Гонконгский университет, чтобы подтвердить свое право собственности, но его проигнорировали.

"Мы сделали все возможное, чтобы донести до Университета Гонконга, что мы хотели бы забрать скульптуру и привезти ее в Данию", - заявил Гальскиёт в Копенгагене.

Как отметил скульптор, статуя была передана им во временное пользование Гонконгскому альянсу в поддержку патриотических демократических движений Китая, которому пришлось самораспуститься в связи с введением в июне 2020 года репрессивного Закона о защите национальной безопасности в Гонконге. Гальскиёт намерен подать на Гонконгский университет в суд.

На протяжении более чем двух десятилетий Гонконг был единственным местом в Китае, где к траурным акциям со свечами в память о погибших на площади Тяньаньмэнь отношение властей было терпимым. Однако "Столп стыла" уже давно раздражал руководство КНР, которое против сохранения любой памяти о действиях властей по силовому подавлению демократического движения в стране. Как объяснили в самом университете, статую решили убрать потому, что она "хрупкая" и угрожает безопасности студентов.

Власти КНР жестоко подавили протестную демократическую акцию с участием десятков тысяч демонстрантов на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года. Против них даже применили танки. Хотя на самой площади никто не погиб, в других частях города, по данным правозащитной организации Amnesty International, были сотни жертв.

С принятием полтора года назад Закона о защите национальной безопасности в Гонконге, правительство Китая практически ликвидировало оппозиционное движение в мегаполисе с населением семь миллионов человек. Расплывчатые формулировки закона облегчают преследование любой деятельности, которую Китай считает подрывной, сепаратистской, террористической или заговорщической. Фактически этот закон направлен против критиков правительства Гонконга и руководства в Пекине.