Россия хочет отправить Грызлова послом в Беларусь

Новым послом России в Беларуси станет председатель Высшего совета «Единой России», полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председатель совета директоров АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» Борис Грызлов.

Нынешний посол Евгений Лукьянов будет отозван. Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник в Госдуме, кандидатуру Грызлова сегодня одобрил думский комитет по делам СНГ. Окончательное решение об утверждении кандидатуры по пост посла России в Беларуси примет Владимир Путин.

«Грызлов — политический тяжеловес, человек с репутацией, ему доверяет президент. Поэтому его назначение демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Беларусью, говорит о еще большем сближении наших стран. Просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают», - цитирует издание слова своего источника.

Собеседник не исключил, что за назначением Грызлова может последовать создание общего парламента.