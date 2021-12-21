Последнее обновление: 21.12.2021 10:40

Экс-глава Генштаба ВС Грузии задержан в Германии по подозрению в пытках

Генпрокуратура Грузии сообщила о задержании в аэропорту Берлина бывшего главы Генштаба Вооруженных сил этой страны Георгия Каландадзе, разыскивающегося грузинскими правоохранительными органами.

Соответствующее уведомление размещено в понедельник, 20 декабря, на сайте прокуратуры, передает DW.

По ее данным, Каландадзе вменяют в вину незаконное лишение свободы и пытки. Грузинская телекомпания "Мтавари архи" уточнила, что пытки, по предварительным данным, применялись к гражданину Грузии Эльберду Коберидзе, задержанному 28 июля 2012 года по обвинению в подготовке теракта.

Как в свою очередь отмечает издание "Кавказский узел", Каландадзе много лет проживал в Украине, в Германию он прибыл якобы для того, чтобы навестить сына, который учится в ФРГ.

В случае признания вины Георгию Каландадзе может грозить лишение свободы на срок от 12 до 17 лет. В Генеральной прокуратуре Грузии указали, что обратятся к германским коллегам с заявлением о выдаче объявленного в розыск Каландадзе.

Георгий Каландадзе возглавлял Генштаб Грузии с 8 октября по 11 ноября 2012 года, он был назначен на этот пост Михаилом Саакашвили в его бытность президентом страны. Саакашвили уже выразил надежду, что Каландадзе скоро отпустят и принесут ему извинения.

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