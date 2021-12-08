Саакашвили объявил о прекращении лечения в знак протеста

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во вторник, 7 декабря, объявил о прекращении лечения в военном госпитале в Гори.

Он мотивировал свое решение протестом против "дисциплинарных мер", которые, по словам политика, применили к нему в госпитале., передает DW.

По словам бывшего президента, к нему в палату зашли сотрудники тюремного учреждения, в которых он узнал "участников своих пыток". Кроме того, в качестве дисциплинарных мер в отношении Саакашвили решили применить ограничения встреч и лишили его телевизора. Политик пожаловался, что к нему в палату не пускали его мать и личного врача, которые имеют право на посещение.

В свою очередь, специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла заявления Саакашвили о применении к нему дисциплинарных мер. В то же время служба подтвердила, что в отношении бывшего президента начато дисциплинарное производство после того, как он повредил размещенный в его палате кардиомонитор.