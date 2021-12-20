В Чили на выборах президента социалист одолел сторонника Пиночета

В Чили бывший студенческий лидер Габриэль Борич избран новым президентом Чили. Во втором туре выборов, состоявшемся в воскресенье, 19 декабря, 35-летний кандидат от блока "Abruebo Dignidad" ("Я выбираю достоинство") получил почти 56 процентов голосов и стал самым молодым президентом в истории Чили.

Его соперник - правый популист немецкого происхождения Антонио Каст получил 44 процента. Он признал поражение и поздравил Борича с победой, передает DW.

Нынешние президентские выборы в Чили из-за гигантских политических разногласий между соперниками стали для многих важнейшими за все время с 1990 года, когда страна вернулась к демократии. Борич в 2011 году возглавил студенческие протесты в Чили. В 2013-м он был избран депутатом парламента. В первом туре выборов, состоявшемся четыре недели тому назад, Борич слегка уступил Касту, заняв второе место.

С Габриэлем Боричем к власти в Чили приходят представители прогрессивных левых, которые в последние годы значительно усилили свои позиции. Борич обещал избирателям государственную систему образования и здравоохранение по образцу европейских социальных государств. Он выступает за права мигрантов и гомосексуалов и обещает стать президентом всех чилийцев.

Соперник Борича - 55-летний Антонио Каст - выступал за резкое снижение налогов, решительную борьбу с нелегальной миграцией и преступностью. Отец девяти детей и консервативный католик из Республиканской партии считается сторонником бывшего диктатора Чили генерала Аугусто Пиночета.