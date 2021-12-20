Белавиа уже вернула лизингодателям 11 самолетов из-за санкций

Госавиакомпания Белавиа вернула лизингодателю AerCap три самолета Embraer E195-E2, сообщает телеграм-канал «От винта».

Все три борта находились на стоянке в аэропорту "Нурсултан Назарбаев", Астана с 26 октября по 17 декабря. В минувшую пятницу, самолёты сменили регистрацию на ирландскую и были перегнаны в Аэропорт Кастельон–Коста Азаар на хранение.

По информации на сайте planespotters, ещё 7 самолётов Embraer, летавших под «вывеской» Belavia, находятся на стоянке в Баку, включая 4 самолета ERJ-175 и 3 самолета ERJ-195.

Boeing 737-800 (EW-526PA) после месяца стоянки в аэропорту Стамбула 16 декабря был передан ирландской лизинговой компании Genesis Aircraft Services.

После получения болгарской регистрации борт перелетел в Pinal Airpark, где находится одна из крупнейших баз хранения самолётов.

Санкции в отношении Белавиа распространяются и на лизинговые контракты перевозчика.