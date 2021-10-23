ЕС может через санкции лишить Белавиа 20 самолетов

Лидеры стран ЕС дали политическое добро новому пакету санкций против режима Лукашенко, включая санкции против белорусской госкомпании Белавиа.

В настоящий момент Евросоюз ищет практические варианты введения санкций против перевозчика, которые могут лишить Белавиа 20 из 29 имеющихся в парке авиакомпании самолетов.

По данным профильного швейцарского ресурса ch-aviation, "Белавиа" владеет лишь девятью из 29 самолетов своего коммерческого флота. 20 авиалайнеров она взяла в лизинг, преимущественно у европейских фирм: по семь у ирландских и у датской компании, и еще один - у румынской. Остальные самолеты в лизинг предоставили три компании из США. Примечательно, что одна из них - Air Lease Corporation - в апреле этого года передала "Белавиа" в лизинг новый Boeing 737 MAX 8, первый такой самолет из партии в пять единиц, напоминает DW.

Евросоюз может ввести санкции только с согласия всех 27 его государств-членов. Однако, Ираландия не является приверженцем мер, которые могут нанести ущерб ирландским компаниям. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени, общаясь в Люксембурге с журналистами, неоднократно подчеркивал, что его страна поддерживает новые санкции в отношении Беларуси: "Мы открыты для нового раунда санкций против лиц в Беларуси".

По мнению Коувени, новые контракты на лизинг самолетов должны быть запрещены. А вот аннулирование действующих контрактов он назвал сложным вопросом, поскольку речь идет о "юридических обязательствах".

Очевидно, что запрет только на будущие контракты никак не повлияет на имеющиеся у "Белавиа" возможности переправлять мигрантов в Беларусь. Найти решение сейчас пытаются в Совете ЕС на рабочем уровне.

Поскольку "Белавиа" взяла в лизинг самолеты не только у европейских компаний, то глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС следует искать скоординированный подход со странами, придерживающимися схожих взглядов, в частности США, Канадой, Великобританией.