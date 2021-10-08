Последнее обновление: 08.10.2021 16:36

Белавиа пролила приостановку рейсов в европейские страны

Авиакомпания "Белавиа" сообщила о продлении приостановки авиарейсов в 28 европейских городов по 14 декабря 2021 года.

«В связи с продлением действия запретов на использование воздушного пространства и невозможностью выполнять полеты», - говорится в сообщении авиакомпании.

Согласно сообщению приостановлены рейсы в Вену, Брюссель, Лондон, Будапешт, Берлин, Франкфурт, Ганновер, Мюнхен, Барселону, Рим, Милан, Ларнаку, Ригу, Вильнюс, Кишинев, Амстердам, Варшаву, Белград, Киев, Одессу, Львов, Харьков, Хельсинки, Париж, Прагу, Стокгольм, Таллинн, Калининград.

На сегодняшний день "Белавиа" выполняет рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан, ОАЭ, чартерные рейсы в Турцию, Египет и Иорданию.

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