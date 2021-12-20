Блогер Ольга Токарчук приговорена к полутора годам колонии

Суд Заводского района Минска в понедельник, 20 декабря, приговорил члена расширенного состава Координационного совета, блогера Ольгу Токарчук к полутора годам колонии.

Ольгу Токарчук признали виновной по трем статьям УК РБ: в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч.1 ст 342 УК), клевете (ст. 188 УК) и оскорблении судьи в связи с исполнением правосудия (ст. 391 УК).

Ольгу Токарчук задерживали несколько раз после президентских выборов 2020 года. 19 мая 2021 года в квартиру, где она живет с мужем и двумя несовершеннолетними детьми, пришли с обыском. На тот момент она уже была в статусе подозреваемой по двум статьям Уголовного кодекса (оскорбление судьи и клевета в отношении сотрудника избирательной комиссии — ч. 1 ст. 391 и ст. 188 УК). После последнего задержания Ольге добавили новое обвинение: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них (ч. 1 ст. 342 статья УК).

Она была заключена под стражу до суда и удерживалась сначала в тюрьме в Жодино, затем в СИЗО №1 Минска, сообщает правозащитный центр «Весна».

Поводом для обвинения стало участие Ольги в массовых акциях протеста 30 августа, 20 сентября и 1 ноября 2020 года, а также в изготовлении и размещении видеоролика, "который содержит лживые, не соответствующие действительности и порочащие сведения в отношении социального педагога одной из гимназий в Брестской области, и в оскорблениях в адрес судьи суда Первомайского района Минска".

На первое судебное заседание, за исключением двух человек, попасть никто не смог, отмечают правозащитники. 20 декабря судья Капцевич огласила приговор: лишение свободы сроком на один год и 6 месяцев в колонии общего режима.