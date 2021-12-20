Большинство жителей Гонконга проигнорировали спорные выборы

В Гонконге при рекордно низкой явке завершились выборы в Законодательный совет - первые с момента разгона демократического движения.

Лишь 30% зарегистрированных избирателей приняли участие в голосовании, сообщил в понедельник, 20 декабря, председатель избирательной комиссии Гонконга Барнабас Фунг.

В соответствии с новым спорным законом о выборах баллотироваться в парламент Гонконга могли только "патриоты" - все 153 кандидата были предварительно проверены на лояльность Пекину. Количество мест в Законодательном совете выросло с 70 до 90, однако только 20 депутатов вместо прежних 35 можно было избрать напрямую. При этом подавляющее большинство мест было зарезервировано для представителей дружественных Пекину групп интересов, передает DW.

Крупнейшие демократические партии Гонконга своих кандидатов выдвинуть не смогли. Десятки влиятельных представителей оппозиции, в том числе получившие места в парламенте на предыдущих выборах, были отправлены в тюрьму за нарушение так называемого "закона о национальной безопасности". Другие были исключены из избирательных списков или, спасаясь от репрессий, бежали за границу.

Многочисленные гонконгские активисты, находящиеся в изгнании, призывали в последние недели не принимать участие в выборах или отдавать недействительные бюллетени. В свою очередь, власти КНР выдали ордеры на арест активистов в изгнании, призывавших бойкотировать выборы.

В 2019-2020 годах Гонконг захлестнула волна массовых протестов против усиления влияния Пекина и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы жителей автономного округа. Принятый затем спорный закон о национальной безопасности Гонконга способствовал тому, что многие правозащитники, политики и активисты оказались в тюрьме или эмигрировали.