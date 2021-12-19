Луцкий: Лукашенко поручил провести оценку действий компании А1

Белорусские власти по указанию Лукашенко проведут оценку действий оператора связи A1, который сливал не тот контент не туда.

Об этом сообщил замглавы администрации президента Игорь Луцкий.

«Телекоммуникационный и контент-провайдер А1, работающий на территории Беларуси, в некотором смысле «сливал» не тот контент и не туда. Это нарушает любые моральные, этические и юридические нормы и правила», - утверждает Луцкий.

Он также сказал, что Лукашенко дал «поручение провести оценку действий компании».

«Это не будет позволено ни одной компании. Как зарубежной, так и любой белорусской. Нельзя таким образом работать на территории нашей страны. А1 — международная компания, и что бы там не говорили, что они работают по правилам. В компании все перечеркнуто наглым образом», - сказал Луцкий.

Как утверждает sb.by, арестованный пресс-секретарь А1 Николай Бределев сливал персональные данные некоторых абонентов экстремистам.