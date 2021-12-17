Последнее обновление: 17.12.2021 13:11

Нацбанк Беларуси предложил обсудить проект закона ”О лизинговой деятельности“

Нацбанк Беларуси вынес на общественное обсуждение проект закона РБ ”О лизинговой деятельности“.

Документ регламентирует требования к лизинговым организациям, порядок и условия заключения, исполнения и прекращения действия договора лизинга, полномочия Нацбанка по регулированию лизинговой деятельности.

Согласно проекту, Нацбанк предлагается определить органом, осуществляющим регулирование лизинговой деятельности и обеспечивающим реализацию единой государственной политики в данной сфере. Нацбанк также наделяется правом принимать нормативные правовые акты в целях регулирования лизинговой деятельности.

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