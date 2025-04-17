В Минске рост производства промпродукции в I квартале замедлился до 6,8%

В I квартале 2025 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 8 407 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,8% к уровню I квартала 2024 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 33,5%, в обрабатывающей промышленности – на 4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 20,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2,3%.