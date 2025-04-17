В Беларуси утвердили требования к системе управления рисками факторинговой организации

Постановлением Нацбанка № 74 от 27 марта 2025 года утверждена Инструкция об организации и функционировании системы управления рисками факторинговой организации, которая устанавливает требования к организации и функционированию системы управления рисками факторинговых организаций, связанными с осуществлением деятельности по финансированию под уступку денежного требования (факторингом).

Под риском, связанным с осуществлением деятельности по факторингу (риск), понимается объективно существующая потенциальная возможность (вероятность) потерь (убытков), неполучения запланированных доходов, и (или) ухудшения ликвидности, и (или) наступления иных негативных последствий вследствие возникновения событий, связанных с внутренними и (или) внешними факторами деятельности факторинговой организации.

В постановлении определены следующие виды рисков факторинговой организации: кредитный риск; риск невыполнения кредитором обязательств по договору, заключенному с должником; риск невыполнения кредитором условий договора факторинга; риск мошенничества; валютный риск; правовой риск; операционный риск; процентный риск; страновой риск; риск ликвидности; стратегический риск; репутационный риск (риск потери деловой репутации); санкционный риск.

Кроме того, факторинговая организация может в своих локальных правовых актах определять иные присущие ей виды рисков, а также факторы их возникновения.

В соответствии с постановлением мониторинг рисков факторинговой организации является системой сбора (накопления), обработки и анализа информации, на основе которой осуществляются оценка, контроль рисков и составление отчетности факторинговой организации.

Постановление вступает в силу с 13 мая 2025 г.