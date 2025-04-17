Последнее обновление: 17.04.2025 18:00

Украина упорядочивает рынок автоуслуг в соответствии с нормами ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон № 4337-IX, упорядочивающий рынок автотранспортных услуг в соответствии с нормами Европейского Союза.

"Закон направлен на урегулирование рынка автомобильных перевозок в Украине в соответствии с европейскими стандартами. Он вводит четкие правила лицензирования перевозчиков в соответствии с положениями Регламента ЕС, определяет требования к профессиональной компетентности менеджеров по перевозкам, повышает уровень безопасности и качества транспортных услуг. Закон также предусматривает создание единой информационной системы для контроля безопасности на транспорте", - говорится в сообщении Верховной Рады.

В связи с этим ожидается уменьшение количества ДТП, улучшение условий работы перевозчиков и гармонизация украинского законодательства с нормами ЕС, что "будет способствовать интеграции в европейский транспортный рынок".



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