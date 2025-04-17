Китай увеличивает импорт нефти из Канады из-за торговой войны с США

Китайские нефтеперерабатывающие компании сократили закупки нефти из США примерно на 90% на фоне торгового противостояния с Вашингтоном и одновременно увеличили импорт канадской нефти до рекордных значений. Об этом пишет Bloomberg.

"Учитывая торговую войну, маловероятно, что Китай будет увеличивать закупки нефти у США. Они не станут полагаться только на поставки из России или стран Ближнего Востока - любые поставки из Канады будут восприняты как хорошая новость", - заявил в телефонном интервью агентству президент Канадско-китайского энергетического форума Цзян Вэньжань.

По данным Bloomberg, импорт нефти из США в Китай сократился до 3 млн баррелей в месяц с пиковых 29 млн в июне, в то время как поставки из Канады достигли рекордных 7,3 млн баррелей в марте и могут вырасти еще больше в апреле.

При этом рост поставок канадской нефти стал возможен благодаря запуску расширения трубопровода Trans Mountain, который начал работу в мае прошлого года и соединил месторождения провинции Альберта с побережьем в провинции Британская Колумбия.

Агентство отмечает, что Канада предлагает сравнительно дешевую нефть с высоким содержанием серы, подходящую для современных китайских НПЗ. В то же время аналогичные сорта из Ирака и других стран Ближнего Востока остаются более дорогими, что делает канадские поставки привлекательными для Пекина.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%".

Одновременно президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время достигает 145%.