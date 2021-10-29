Нацбанк РБ утвердил требования к руководителю и владельцам лизинговой организации

Нацбанк Беларуси утвердил требования к квалификации и деловой репутации руководителя лизинговой организации, а также к деловой репутации ее владельцев, в которых в текущем контексте событий в стране так или иначе просматривается политическая подоплека.

Согласно постановлению регулятора №296, которое вступает в силу с 29 ноября 2021 г., предусмотрены следующие квалификационные требования к руководителю лизинговой организации:

– высшее образование юридического (экономического) профиля;

– либо иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности юридического (экономического) профиля;

– либо наличие иного высшего образования и стажа работы не менее пяти лет руководителем либо на должностях, предусматривающих руководство подразделением, в организации, осуществляющей финансовые операции.

Аналогичные требования распространяются и на руководителей иностранных организаций, осуществляющих лизинговую деятельность в Беларуси через постоянное представительство.

Среди требований к деловой репутации руководителя лизинговой организации – отсутствие:

– непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности;

– постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении лица либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу;

– фактов причастности к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем.

Требования также установлены к деловой репутации учредителей (участников), собственника имущества, бенефициарных и иных владельцев лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство.

В Нацбанке убеждены, что принятые требования положительно скажутся на рынке лизинговых услуг.