Азербайджан не поддержал пункт декларации "Восточного партнерства" по Беларуси

Азербайджан отказался присоединяться к пункту итогового заявления саммита "Восточного партнерства", касающегося внутриполитической ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на источники в азербайджанской делегации.

По информации агентства, делегация республики выразила несогласие с 11-м параграфом совместной декларации состоявшегося накануне в Брюсселе саммита, представив особое мнение. В агентстве добавили, что о решении делегации из Баку объявил на саммите глава Евросовета Шарль Мишель.

Итоговое заявление саммита не содержит упоминаний о перспективе вступления стран - участниц партнерства в ЕС. В опубликованном документе, который содержит 24 страницы, речь идет только о сотрудничестве, экономической интеграции, поддержке реформ и целях развития в будущем.