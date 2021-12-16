Лукашенко передумал насчет новых выборов и не только

Лукашенко отказался от идеи проведения новых президентских выборов под международным наблюдением независимо от того, пройдет ли или нет в стране конституционный референдум.

По его словам, главной причиной такого изменения планов является возможность новых протестов.

«… мы не знаем, какой новый рычаг они будут использовать для давления на нас. Но то, что они развернули против нас гибридную войну, это факт. Средства массовой информации, дипломатическое давление, политическое давление с требованием немедленно провести новые выборы, выпустив так называемых политзаключенных этих… Но не мы выборы должны проводить, они приедут, проведут под эгидой ОБСЕ. Вы такие чудеса где-нибудь видели? Чтобы в какую-то страну приехали чужаки и провели выборы! Они в нашу цивильную страну приедут проводить выборы. Вот их требование. Естественно, я на это пойти не могу», - заявил Лукашенко, выступая перед активом Витебской области.

Пенсионер признал, что думал насчет новых выборов, «но потом передумал» из-за новых волнений в обществе.

Лукашенко, судя по всему, передумал не только насчет выборов, но и на счет конституционного референдума. Об этом хорошо свидетельствует отсутствие обещанной публикации проекта новой Конституции, в которую удалось элегантно и демократично вписать «третью ветвь» власти – ВНС.

Да и кому теперь нужен в срочном порядке референдум, если задача провести новые выборы больше не стоит на повестке дня, несмотря на многочисленные обещания союзникам по всей внешнеполитической дуге.

На календаре – вторая половина декабря. Если помедлить неделю, вторую, то в февраль с референдумом уже можно и не вписаться.

Смена планов хорошо объясняет и «предательскую» отставку Лидии Ермошиной, которой позволили спокойно уйти на пенсию, поскольку, вполне возможно, в ближайшие пару лет ЦИК останется невостребованным.