США обеспокоены из-за войск Китая у границы с Индией

Пентагон встревожен из-за скопления китайских вооруженных сил рядом с демаркационной линией на границе с Индией в Гималаях.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного сотрудника оборонного ведомства, говорившего на условиях анонимности, передает РБК.

В частности, отметил сотрудник Пентагона, обеспокоенность вызвало перемещение к границе китайских стратегических дальних бомбардировщиков в ноябре. Он добавил, что США контактируют с Индией «на всех уровнях», в частности — Вашингтон чаще делится с Нью-Дели разведывательными данными о перемещении китайских военных.

В середине июня прошлого года на границе Китая и Индии произошли столкновения, погибли 20 индийских военных. Как сообщили в Нью-Дели, Пекин также понес потери, и причиной конфликта стало строительство военными КНР наблюдательного пункта на границе. В свою очередь, в Китае обвинили военных Индии в нарушении границы.

В начале сентября стороны после встречи представителей в Москве в рамках саммита глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о намерении снизить напряжение в двусторонних отношениях.

Демаркационную линию на границе Индии и Китая провели в 1962 году после пограничной войны, ее протяженность превысила 4 тыс. км. По линии проходит фактическая граница двух государств, однако общепризнанного разграничения в этом районе между ними нет, стороны оспаривают эти территории.