Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla, миллиардер Илон Маск победил в категории "Человек года" по версии журнала Time.

Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.

"Звание "Человека года" - это показатель влияния. Немногие люди оказали большее воздействие, чем Маск, на жизнь на Земле, а также, возможно, и за ее пределами", - уверен Фельзенталь. "В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, вероятно, наиболее ярким примером масштабного сдвига в нашем обществе", - добавил он.

В 2016 году Илон Маск создал компанию Neurolink, которая видит своей задачей разработку и производство имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. В том же году он основал The Boring Company, специализирующуюся на строительстве инфраструктуры и туннелей. прередает DW.

В четверг, 9 ноября, Илон Маск пошутил в Twitter, что подумывает над тем, чтобы "оставить работу и стать инфлюенсером" в режиме 24/7. "Что думаете?" - спросил он подписчиков.

Как 26 октября сообщил американский журнал Forbes, глава компаний Tesla и SpaceX стал самым богатым человеком в истории - на тот момент его состояние оценивалось в 272,3 млрд долларов (240 млрд евро).

Достичь такого показателя удалось, в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla - их рост в октябре превысил 13%, что обеспечило для компании преодоление рыночной стоимости в 1 трлн долларов (886 млрд евро).

При этом в 2021 году чистая прибыль американского производителя электромобилей за один квартал впервые перешагнула отметку в миллиард долларов. Сумму в 1,14 млрд долларов (966 млн евро) компания заработала с 1 апреля по 30 июня, говорилось в отчете Tesla от 26 июля. Это примерно в 10 раз превышало прибыль Tesla во втором квартале прошлого года.

В 2020 году звание "Человека года" по версии журнала Time разделили Джозеф Байден и Камала Харрис.