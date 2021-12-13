ЕС намерен сохранить единство "Восточного партнерства" на саммите

Европейский Союз планирует сохранить единство формата "Восточного партнерства" (ВП), несмотря на просьбы государств-партнеров о более четком выделении "ассоциированного трио" в отдельный формат.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили журналистам в Брюсселе несколько высокопоставленных чиновников ЕС, привлеченных к организации саммита, которые общались на условиях анонимности.

В Брюсселе уверяют, что считают сохранение ВП выгодным Киеву. "Это в интересах всех шести стран - держать группу вместе. И кроме того, это в интересах Украины, являющейся лидером "трио", сохранять лидерство в более широком формате", - пояснил один из представителей Еврокомиссии.

Как известно, формат ВП был создан в 2009 году для шести государств к востоку от ЕС – Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана. Однако стремления государств "шестерки" оказались разными, и со временем различия усилились. Сейчас Беларусь вообще приостановила сотрудничество с Брюсселем; Армения и Азербайджан исключают подписание соглашений об ассоциации и не ведут сотрудничество друг с другом.

Несмотря на это, в ЕС также говорят, что сохранение целостного формата ВП позволит другим государствам присоединиться к более продвинутой тройке – Украине, Молдове и Грузии.

"Это позволит тем, кто хочет прогрессировать побыстрее, делать это", - объяснил один из чиновников.

Собеседники в ЕС, однако, отмечают, что Евросоюз признает существование "трио" в решении саммита.

"Я ожидаю, что там будет четкая ссылка на трио, и мы признаем право трех партнеров стремиться к сближению. Отношение президентов Европейского совета и Еврокомиссии к "трио" очевидно… Мы будем продолжать участвовать в инициативах "трио", - добавил представитель ЕС.