Президент Турции назвал социальные сети основной угрозой для демократии

Социальные сети, считавшиеся на первых порах символами свободы, со временем превратились в одну из основных угроз для демократии.

Об этом в видеообращении к участникам конференции по информационным технологиям в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК со ссылкой на Anadolu.

«Социальные сети, которые вначале назывались символом свободы, превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии. С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации», — сказал Эрдоган.

Он также заявил, что социальные сети представляют угрозу для всего мира, а не только для отдельных государств. Президент Турции отметил, что власти «пытаются защитить граждан, особенно уязвимые слои общества, от лжи и дезинформации, не нарушая права на получение точной и беспристрастной информации».

По словам Эрдогана, такие демократические государства, как Турция, должны сохранять бдительность «на фоне роста проявлений виртуального фашизма и потоков лживой информации».

По данным правозащитной организации Freedom House, Турция набрала 34 балла в списке стран с самым несвободным интернетом (чем выше балл, тем больше свобод в интернете). В июле прошлого года в стране был принят закон, согласно которому социальные сети обязаны регистрироваться на территории страны и удалять контент по требованию властей в течение 48 часов.

С июня 2020 года по май 2021-го в Турции были заблокированы сотни сайтов. Многие оппозиционеры, такие как Омер Фарук Гергерлиоглу и Кянан Кафтанчиоглу, был заключены под стражу за их публикации в Twitter, в которых они критиковали официальные власти.