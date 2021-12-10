Последнее обновление: 10.12.2021 13:37

Президент Польши: Референдум в Беларуси сфальсифицируют

Власти Польши не сомневаются в том, что данные об итогах и явке планируемого в Беларуси в будущем году конституционного референдума будут сфальсифицированы.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после переговоров со Светланой Тихановской.

"Мы разговаривали также о референдуме, который, по всей видимости, должен пройти в Беларуси в феврале. Для нас всех очевидно, что данные, касающиеся этого референдума, будут сфальсифицированы. Речь идет о явке и о результатах голосования", - заявил Дуда, которого цитирует ТАСС.

Пресс-служба Тихановской сообщила, что на встрече с президентом Польши обсуждались проблемы политзаключенных в Беларуси, включая репрессированных представителей польского меньшинства Анджея Почобута и Анжелику Борис, помощь беларусским студентам и независимым медиа, а также ситуация на границе Беларуси и ЕС.

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