Pfizer назвала число доз вакцины для нейтрализации «омикрона»

Нейтрализовать новый штамм коронавируса «омикрон» могут три дозы прививки препаратом от Pfizer/BioNTech, двукратной вакцинации может быть недостаточно.

Согласно данным исследования, которое провели обе компании, сыворотка, взятая у пациентов через месяц после того, как они привились бустерной дозой, способна нейтрализовать «омикрон» на уровне, который наблюдается после двух доз. Речь идет о противодействии спайковому белку «дикого» типа коронавируса, сообщает РБК.

При этом в сыворотках людей, которые получили только две дозы вакцины, в среднем более чем в 25 раз снижен титр нейтрализации против омикрон-штамма по сравнению с «диким» типом. Это показывает, что двух доз препарата производства компаний может быть недостаточно, чтобы защититься от заражения «омикроном».

При этом в компаниях подчеркнули, что привитые двумя дозами препарата могут получить иммунитет к тяжелому течению коронавируса.

Новый штамм коронавируса выявили в конце ноября в ЮАР и Ботсване. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала ему название «омикрон». Позднее в ВОЗ сообщили, что случаи заражения им выявили как минимум в 57 государствах по всему миру.