Роскосмос запустил японских туристов к МКС

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС).

К МКС отправились японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, его помощник Ёдзо Хирано, а также командир корабля российский космонавт Александр Мисуркин. Стыковка к малому исследовательскому модулю «Поиск» запланирована в 16:41, передает РБК.

В мае компания Space Adventures сообщила, что продолжительность космического полета составит 12 дней. До него Маэдзава и Хирано прошли трехмесячную подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке.