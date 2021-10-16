Роскосмос в очередной раз развернул МКС

Международная космическая станция второй раз в этом году потеряла ориентацию в пространстве из-за пристыкованного к ней российского космического аппарата.

Проверка двигателей на корабле «Союз», который должен спустить на землю «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, развернула МКС на 57 градусов, сообщил руководитель полета российского сегмента Владимир Соловьев.

«Ну подумаешь развернули станцию <…>, ничего страшного», - цитирует Соловьева «Интерфакс». Ориентацию МКС оперативно восстановили с помощью двигателей, угрозы для 10 космонавтов на ее борту нет, сообщили ТАСС в РКК Энергия.

По словам Соловьева, операцию по включению двигателей надо было провести, чтобы убедиться в исправности. «Это дело важное при посадке», - отметил он.

Соловьев добавил, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже «всыпал» ему за инцидент, передает finanz.ru.

Между тем, в NASA полагают, что потеря МКС ориентации в пространстве во время тестирования двигателей корабля «Союз» связана с «некорректной процедурой», выполненной на Земле, следует из переговоров экипажа и Хьюстона, передает «РИА Новости».

«Для всех [сообщаю] статус разбора [причины] потери ориентации этим утром. Москва ищет проблему, которая связана с некорректной процедурой на Земле, не с технической проблемой. Они продолжают подготовку к расстыковке «Союза» по плану», — сообщили астронавтам в хьюстонском Центре управления полетами.

На то, чтобы вернуть контроль над ориентацией МКС в пространстве, потребовалось полчаса, отметили в NASA. Сейчас станция находится в стабильном состоянии.

В предыдущий раз МКС теряла ориентацию в пространстве 30 июля. после пристыковки модуля «Наука».

Тогда двигатели включились нештатно, и станцию «опрокинуло» на 45 градусов. Чтобы восстановить положение МКС, были запущены двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс».

В «Роскосмосе» объяснили инцидент работой с остатками топлива в «Науке».