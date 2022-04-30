Последнее обновление: 30.04.2022 14:04

Россия вывела на орбиту военный спутник

Запущенный в интересах военного ведомства с космодрома Плесецк в Архангельской области легкой ракетой "Ангара-1.2" спутник выведен на целевую орбиту, сообщило Минобороны РФ.

Старт легкой "Ангары" с космическим аппаратом был выполнен в пятницу в 22:56 в штатном режиме.

"Космический аппарат, запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, отделился от ракеты в 23:18 и в расчетное время выведен на целевую орбиту. Спутник принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

Там уточнили, что "космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2555".

Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование