Китай назвал «политической манипуляцией» бойкот США Олимпийских игр

Бойкот, который США решили объявить Олимпийским играм в Пекине, является «претенциозным» шагом и «политической манипуляцией».

Об этом заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй, передает Reuters.

«Никаких приглашений американским политикам не было направлено, так что этот «дипломатический бойкот» просто возник из ниоткуда. Такой претенциозный акт является всего лишь политической манипуляцией и серьезным искажением духа Олимпийской хартии», — сказал Пэнъюй.

Он добавил, что «никого не будет волновать», приедут представители из США или нет. «Это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году», — добавил представитель китайского посольства.

Накануне Белый дом решил объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине, которые должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года, передает РБК.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что администрация Байдена не будет направлять дипломатических или официальных представителей на эти соревнования из-за «геноцида и преступлений против человечности в Синьцзяне и других нарушений прав человека». Псаки добавила, что это не коснется участия американских спортсменов и они примут участие в Олимпиаде со 100-процентной поддержкой их из дома.

Поводом для бойкота стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в отношении мусульман-уйгуров, в которых страны Запада обвиняют Пекин. В феврале 2018 года CNN сообщил, что около 120 тыс. уйгуров содержатся в Китае в лагерях.