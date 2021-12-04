Жители Австрии и ФРГ протестуют против антиковидных мер

В Вене в субботу, 4 декабря, десятки тысяч человек в очередной раз вышли на улицы города, чтобы выразить протест против действующих в стране мер по борьбе с пандемией коронавируса и обязательной вакцинации от COVID-19, введение которой запланировано на февраль 2022 года.

По данным полиции, общее число участников демонстраций, состоявшихся одновременно в нескольких районах австрийской столицы, достигло 40 тысяч человек. Как пишут австрийские СМИ, чтобы принять участие в протесте, в Вену в этот день съехалось много семей с детьми. Сообщается также, что в демонстрациях приняли участие и сторонники праворадикальных движений, передает DW.

Преимущественно мероприятие носило мирный характер, однако сообщается и о нескольких разрозненных случаях столкновений демонстрантов с полицией: протестующие бросали в стражей правопорядка петарды, те применили в ответ слезоточивый газ. По данным агентства AFP, за порядком во время акций протеста следили около 1200 полицейских. По результатам акции было проведено пять задержаний, двое полицейских получили травмы, сообщает австрийский телеканал ORF.

Полиция сообщает также о состоявшихся в тот же день контрдемонстрациях сторонников правительственных мер по борьбе с пандемией, в которых приняли участие около 1500 человек.

С 22 ноября в Австрии действует общенациональный локдаун, распространяющийся и на привитых граждан. Покидать свой дом без уважительных на то причин запрещено. Все культурные и развлекательные мероприятия были отменены. Ожидается, что эти ограничительные меры будут действовать до 11 декабря.

С конца ноября в Австрии еженедельно, по выходным, проходят массовые протесты против правительственных мер по борьбе с пандемией и обязательной вакцинации, которая должна начаться с февраля 2022 года.

Аналогичные, хотя и менее масштабные массовые акции протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией и планов по введению обязательной вакцинации прошли в тот же день, 4 декабря, в ряде городов Германии. Одна из самых крупных акций состоялась в Гамбурге. Полиция оценила число ее участников в 5000 человек.

Кроме того, демонстрации против обязательной вакцинации состоялись в Берлине, Потсдаме, Ганновере, Франкфурте-на-Майне и Трире. При этом демонстрацию во Франкфурте-на-Майне полиция разогнала вскоре после ее начала, поскольку ее участники не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

На фоне растущего числа заражений правительство Германии не исключает введение обязательной вакцинации от COVID-19. Кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц уже высказался в пользу этой идеи. Ожидается, что по соответствующему законопроекты бундестаг проголосует в начале 2022 года.