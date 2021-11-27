Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 650168 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 ноября 2021 года выросло до 650168 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 5041 человека.

Выздоровели и выписаны 636653 (+2000) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5041 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1696 человек (7,5% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10342898 (+22619) тестов на коронавирус.