Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 648472 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 ноября 2021 года выросло до 648472 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5026 человек.

Выздоровели и выписаны 634653 (+2183) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5026 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1729 человек (7,02% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10320279 (+24620) тестов на коронавирус.