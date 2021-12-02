Facebook-Meta удалил из соцсетей десятки страниц, связанных с КГБ Беларуси

Руководство американской компании Meta на фоне миграционного кризиса удалило из своих социальных сетей десятки аккаунтов и групп, связанных с КГБ Беларуси.

Meta, до последнего времени именовавшаяся Facebook, отчиталась о результатах борьбы со "скоординированными неавторизованными действиями" на платформах принадлежащих ей социальных сетей за прошедший месяц, передает ТАСС.

В частности, за указанный период были удалены 141 аккаунт, 79 публичных страниц, 13 групп в Facebook и 21 аккаунт в Instagram, действовавшие из Сектора Газа и связанные с движением ХАМАС. Также удалению подверглись 524 аккаунта, 20 страниц, четыре группы в Facebook и 86 аккаунтов в Instagram, действовавших с территории Китая.

Кроме того, руководство Meta удалило 41 аккаунт и пять групп из Facebook, а также четыре аккаунта из Instagram, действовавших с территории Беларуси и связанных с КГБ. Их деятельность была направлена на страны Ближнего Востока и Европы, сказано в сообщении на сайте Meta.

Согласно заявлению руководства компании, решение об удалении было принято по итогам расследования активности в социальных сетях на фоне миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС. Эти изыскания привели также к удалению 31 аккаунта, четырех групп, двух мероприятий в Facebook и четырех аккаунтов в Instagram, действовавших с территории Польши, указывается в отчете.