Ставший республикой Барбадос объявил Рианну национальным героем

Барбадос 30 ноября официально стал республикой и вышел из-под власти британской монархии, в должность вступила первый избранный президент Барбадоса Сандра Мэйсон.

На церемонии инаугурации присутствовал наследник британского престола принц Чарльз. «Создание новой республики — это новое начало. Жители этого острова с необычайной стойкостью проложили свой путь из самых мрачных дней нашего прошлого, ужасающего и жестокого рабства, которое навсегда запятнало нашу историю», — сказал он в своем обращении, передав наилучшие пожелания от королевы Елизаветы II, передает РБК.

Карибское островное государство Барбадос, чье население сейчас насчитывает около 300 тыс. человек, с XVII века находилось под властью британской короны. В 1966 году Барбадос получил государственную независимость от Великобритании, однако остался членом Британского содружества наций. Формальным главой государства, как и в ряде других бывших колоний, оставался монарх Великобритании, назначавший своего представителя — генерал-губернатора.

В сентябре 2020 года власти Барбадоса приняли решение окончательно отказаться от этой системы и прекратить формальное подчинение британской королеве.

«Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое», — говорилось в заявлении правительства страны. Букингемский дворец не стал возражать против этого решения, заявив, что вопрос выбора главы государства — это внутреннее дело правительства и народа острова.

Первым президентом Барбадоса стала последняя генерал-губернатор Сандра Мейсон, она была избрана парламентом страны в октябре 2021 года. Должность представителя британской королевы Мейсон занимала с 2017 года. Ее инаугурация была отложена на 30 ноября в связи с тем, что в эту дату празднуется День независимости страны.

Одним из первых решений властей Барбадоса после окончательного выхода из-под власти британской монархии стало объявление «национальным героем» страны певицы Рианны, родившейся на этом острове. Об этом объявила премьер-министр Миа Моттли на церемонии инаугурации первого президента. Рианна также присутствовала на мероприятии. В 2018 году певице присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла Барбадоса. «Мы представляем вам избранного национального героя Барбадоса и посла — Робин Рианну Фенти (полное имя Рианны. — РБК). И продолжайте сиять, как бриллиант», — обратилась к ней премьер-министр, сделав отсылку к одной из наиболее популярных песен Рианны, Diamonds.